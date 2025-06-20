Генсек ОПЕК аль-Гайс: Некоторые страны идеологизируют прогнозы по рынку нефти

Владимир Путин подтвердил, что Россия планирует продолжать активное сотрудничество с ОПЕК. Он пригласил Хайсама аль-Гайса посетить Энергетическую неделю в Москве, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Президент также согласился с прогнозом ОПЕК о сохранении высокого спроса на нефть в мире — около 105 миллионов баррелей в сутки.