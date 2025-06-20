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Генсек ОПЕК аль-Гайс: Некоторые страны идеологизируют прогнозы по рынку нефти

Генсек ОПЕК заявил, что организация никогда не опирается на идеологию в прогнозах.

Источник: Комсомольская правда

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы аль-Гайс подчеркнул, что ОПЕК в своих прогнозах по нефтяному рынку опирается исключительно на объективные данные. Он отметил, что некоторые западные страны добавляют идеологические аспекты.

«Мы в наших прогнозах никогда не опираемся на идеологию. Некоторые западные государства внедряют идеологические принципы в свою статистику. Мы этим не занимаемся», — уточнил генсек ОПЕК.

Аль-Гайс также выразил удовлетворение тем, что Россия учитывает прогнозы ОПЕК и высоко ценит их. По его словам, это способствует укреплению взаимодействия между организацией и Москвой.

Владимир Путин подтвердил, что Россия планирует продолжать активное сотрудничество с ОПЕК. Он пригласил Хайсама аль-Гайса посетить Энергетическую неделю в Москве, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Президент также согласился с прогнозом ОПЕК о сохранении высокого спроса на нефть в мире — около 105 миллионов баррелей в сутки.