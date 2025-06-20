Среди регионов России Башкирия заняла третье место по уровню развитию рынка газомоторного топлива

На Петербургском международном экономическом форуме были озвучены результаты ежегодного рейтинга компании «Газпром газомоторное топливо». Как сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, республика заняла третье место в России по уровню развития рынка газомоторного топлива, уступив только Санкт-Петербургу и Ростовской области.
По словам руководителя региона, эксперты оценивали комплекс показателей: объемы потребления газомоторного топлива, меры региональной поддержки, количество заправочных станций и достигнутый экологический эффект.
Хабиров особо отметил, что Башкирия установила абсолютный рекорд по вводу новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. За прошлый год в регионе появились 21 новая заправка. Сейчас их общее количество достигло 65, что, как утверждает глава республики, является лучшим показателем в стране.
— Считаю, что в наших силах снизить количество вредных выбросов. Поэтому продолжаем развивать инфраструктуру, поощряем перевод транспорта на метан, поддерживаем инвесторов, которые строят новые газонаполнительные компрессорные станции, — заявил руководитель региона.
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