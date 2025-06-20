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Среди регионов России Башкирия заняла третье место по уровню развитию рынка газомоторного топлива

Башкирия вошла в топ-3 регионов России по развитию рынка газомоторного топлива.

Источник: Комсомольская правда

На Петербургском международном экономическом форуме были озвучены результаты ежегодного рейтинга компании «Газпром газомоторное топливо». Как сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, республика заняла третье место в России по уровню развития рынка газомоторного топлива, уступив только Санкт-Петербургу и Ростовской области.

По словам руководителя региона, эксперты оценивали комплекс показателей: объемы потребления газомоторного топлива, меры региональной поддержки, количество заправочных станций и достигнутый экологический эффект.

Хабиров особо отметил, что Башкирия установила абсолютный рекорд по вводу новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. За прошлый год в регионе появились 21 новая заправка. Сейчас их общее количество достигло 65, что, как утверждает глава республики, является лучшим показателем в стране.

— Считаю, что в наших силах снизить количество вредных выбросов. Поэтому продолжаем развивать инфраструктуру, поощряем перевод транспорта на метан, поддерживаем инвесторов, которые строят новые газонаполнительные компрессорные станции, — заявил руководитель региона.

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