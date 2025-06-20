Ани Лорак впервые высказалась о получении российского гражданства

Украинская певица Каролина Куек, более известная под сценическим псевдонимом Ани Лорак, в интервью журналистке Алене Жигаловой на ее авторском YouTube-канале прокомментировала получение российского гражданства, поблагодарив поклонников за поддержку.
По словам артистки, Россия является для нее страной, в которой она уже длительное время живет и работает.
— Я всегда верна своему слушателю, — сказала Лорак.
Певица получила российский паспорт 19 июня. Она в тот же день оказалась внесена в базу данных экстремистского сайта «Миротворец»*. Кроме того, Украина ввела против нее персональные санкции.
16 апреля появилась информация о том, что на фоне новостей о получении гражданства и концертах в России Лорак тайно обновила украинский паспорт.
Позже юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский объяснил, что в марте 2025 года прекратил действие закон, предоставляющий гражданам Украины особый статус пребывания на территории России.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.