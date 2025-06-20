«Это порядка 200 ударных самолетов». Богодель про авианосцы США в зоне конфликта Израиля с Ираном

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авианосцы, которые США направляют на Ближний Восток, суммарно способны нести около 200 ударных самолетов. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил заместитель начальника факультета по учебной и научной работе — начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель.
«Ирану удалось сохранить боеспособность всех воинских частей и прежде всего ракетных соединений. Несмотря на заявления о том, что уничтожена то ли треть, то ли половина пусковых установок. Я думаю, что это вранье», — сказал Андрей Богодель.
Военный эксперт выразил уверенность, что Иран еще даже не задействовал основное количество передовых ракет — например, «Саджил» и «Фаттах». По его мнению, у Ирана есть понимание, каким образом может развиваться конфликт с Израилем. Именно поэтому иранская армия приберегла эти ракеты «для более значимых игроков».
«У этих игроков там то ли 10, то ли 11 военных баз в Ираке, Сирии и так далее. Я имею ввиду Соединенные Штаты», — добавил Андрей Богодель.
Военный эксперт обратил внимание, что США подтягивают в регион три авианосные ударные группы — USS Ford, USS Carl Vinson и USS Nimitz. «На всякий случай, это порядка 200 ударных самолетов», — подчеркнул он. Андрей Богодель также напомнил заявления президента США Дональда Трампа о необходимости капитуляции Ирана. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента. -0-