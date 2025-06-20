Трактир из гоголевского «Ревизора» нашли в России

В центре города Петровска, расположенного в 100 километрах от Саратова, рабочие случайно наткнулись на вход в старинный подвал. По одной из городских легенд, в нем мог находиться трактир, в котором останавливался Иван Хлестаков — главный герой комедии «Ревизор» писателя Николая Гоголя. Об этом в четверг, 19 июня, сообщил глава Петровского района Максим Калядин.
Помещение обнаружили при благоустройстве мини-сквера на перекрестке улиц Московской и Некрасова.
— Это гостиница с трактиром XIX века. По преданию, именно здесь останавливался знаменитый Хлестаков из комедии Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». Это интересное здание, к сожалению, сейчас разрушено: от него остались лишь руины стен. И подвал засыпали в то же время, — рассказал чиновник.
Он предложил нарисовать на оставшейся стене персонажей гоголевской пьесы, написав соответствующее сообщение в своем Telegram-канале.
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