Трактир из гоголевского «Ревизора» нашли в России

— Это гостиница с трактиром XIX века. По преданию, именно здесь останавливался знаменитый Хлестаков из комедии Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». Это интересное здание, к сожалению, сейчас разрушено: от него остались лишь руины стен. И подвал засыпали в то же время, — рассказал чиновник.