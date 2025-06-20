Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи продолжают восстанавливать лицо ребенка после трагедии в Сочи

Чудо-хирурги спасают лицо мальчика: 4 месяца борьбы после нападения хаски.

Источник: Комсомольская правда

9-летний Валя Королев уже четыре месяца борется за жизнь и возвращение к нормальному облику после страшного нападения хаски. Трагедия произошла в горном селе под Сочи, где голодные собаки буквально изуродовали лицо ребенка, сорвав кожу со щек, носа и верхней губы. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Кубань.

В критическом состоянии мальчика доставили в Российскую детскую клиническую больницу. Врачи провели настоящую ювелирную работу: вывели ребенка из искусственной комы, провели три сложнейшие операции по пересадке кожи, установили экспандер на лоб для растяжения тканей.

— Этот аппарат работает как воздушный шарик — постепенно растягивает кожу, чтобы получить материал для следующих пластических операций, — объясняют медики.

Предстоящий путь к восстановлению займет 5−6 лет. Ближайшая операция запланирована на середину июля. Родители Вали полностью посвятили себя уходу за сыном — мать снимает квартиру рядом с больницей, отец постоянно находится в палате. Семья существует на средства благотворителей, поскольку работать в такой ситуации невозможно.

Подпишись на нас в Telegram.