Врачи продолжают восстанавливать лицо ребенка после трагедии в Сочи

9-летний Валя Королев уже четыре месяца борется за жизнь и возвращение к нормальному облику после страшного нападения хаски. Трагедия произошла в горном селе под Сочи, где голодные собаки буквально изуродовали лицо ребенка, сорвав кожу со щек, носа и верхней губы. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Кубань.