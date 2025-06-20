Генсек ОПЕК аль-Гайс поблагодарил Путина за поддержку энергорынков

Владимир Путин подтвердил готовность России продолжать сотрудничество с ОПЕК. Он подчеркнул, что взаимодействие с организацией остается важным направлением. Президент также пригласил Хайсама аль-Гайса посетить Российскую энергетическую неделю, которая пройдет в Москве в октябре. Путин отметил, что Александр Новак получил приглашение на очередную сессию ОПЕК в Вене, и выразил надежду на дальнейшее укрепление партнерства.