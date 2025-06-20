Генсек ОПЕК аль-Гайс поблагодарил Путина за поддержку энергорынков

На полях Петербургского международного экономического форума прошла встреча генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса с президентом России Владимиром Путиным. Генсек выразил благодарность российскому лидеру за вклад в стабильность мировых энергетических рынков в сложные времена.
«Что касается ОПЕК+ и нашего сотрудничества, от имени организации и государств-участников хотел бы выразить благодарность вам лично, господин президент», — заявил аль-Гайса.
По словам аль-Гайса, он всегда высоко оценивал деятельность Путина. Генсек также отметил важную роль вице-премьера Александра Новака в поддержке работы ОПЕК+.
Владимир Путин подтвердил готовность России продолжать сотрудничество с ОПЕК. Он подчеркнул, что взаимодействие с организацией остается важным направлением. Президент также пригласил Хайсама аль-Гайса посетить Российскую энергетическую неделю, которая пройдет в Москве в октябре. Путин отметил, что Александр Новак получил приглашение на очередную сессию ОПЕК в Вене, и выразил надежду на дальнейшее укрепление партнерства.