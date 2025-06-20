Украинская гимнастка объяснила, почему говорит на русском языке

Украинская гимнастка Влада Никольченко рассказала, что разговаривает и на русском, и на украинском языке, но предпочитает русский, поскольку говорила на нем с рождения.
— Вы мне пишете, какое я… не человек, какой ужас, какой кошмар. Мне забыть язык, на котором я разговаривала всю жизнь? — написала спортсменка в своем блоге.
Никольченко является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года по художественной гимнастике. Также она числится победителем Гран-при 2018 года и дважды занимала первое место на Кубке мира в упражнении с булавами.
15 июня украинский чемпион по футболу Евгений Селезнев поссорился с 16-летним TikTok-блогером Ренатом Попружным, которому не понравилось, что спортсмен говорит на русском языке, и он попросил атлета говорить на украинском. После этого футболист поинтересовался у блогера, сколько языков знает он, и подчеркнул, что будет самостоятельно решать, говорить ему по-русски или нет.
14 июня украинский телеведущий Виктор Дяченко возмутился выступлением певца Андрея Данилко, более известного под псевдонимом Верка Сердючка, на площадке Osocor Residence в Киеве, где музыкант пел на русском языке.