Украинская гимнастка объяснила, почему говорит на русском языке

15 июня украинский чемпион по футболу Евгений Селезнев поссорился с 16-летним TikTok-блогером Ренатом Попружным, которому не понравилось, что спортсмен говорит на русском языке, и он попросил атлета говорить на украинском. После этого футболист поинтересовался у блогера, сколько языков знает он, и подчеркнул, что будет самостоятельно решать, говорить ему по-русски или нет.