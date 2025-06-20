Один из самых волнительных и эмоциональных моментов в жизни! Республиканский бал выпускников проходит в Минске (обновляется)

(ОБНОВЛЕНО 23:37).
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на площадке у Дворца спорта стартовал Республиканский праздник выпускников вузов — 2025 под названием «Самый лучший выпускной», передает корреспондент БЕЛТА.
В торжестве на свежем воздухе принимают участие около 3 тыс. выпускников вузов из всех регионов страны. От Минска отмечают выпускной около 2 тыс. лучших из лучших, почти 1 тыс. молодых людей прибыли из регионов. Виновников торжества поздравил министр образования Андрей Иванец.
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Фото Татьяны Матусевич и Максима Гучека.