Mash: Российские хакеры оставили без интернета несколько миллионов украинцев

Представители российской хакерской группировки KillNet устроили массированную атаку на украинских интернет-провайдеров, оставив без доступа к Сети жителей Киева и Львова. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщил Telegram-канал Mash.
По его данным, кибервзломщики нарушили работу Uptime Institute, United DC, Cosmonova, Denovo и полутора десятка других провайдеров. Так, на Украине без интернета оказалось около нескольких миллионов человек, следует из публикации.
Украинские войска также лишились возможности видеть российские беспилотники после того, как группировка KillNet совершила успешную кибератаку. Кроме того, хакеры разработали приложение, внедрили в него вирус и подослали его любовнице украинского бойца, благодаря чему удалось определить точное местоположение вражеской бригады.
Хакеры в начале декабря прошлого года взломали телевизионный пакет украинской интернет-группы провайдеров «Триолан», прорвавшись в прямой эфир. Они воспользовались успехом для демонстрации пользователям правды о жизни местных элит.