Госдеп: решения по России и Украине в США будет принимать только Трамп

Президент США Дональд Трамп будет единолично принимать решения по вопросам, связанным с конфликтом между Россией и Украиной, однако Вашингтон считает, что урегулирование возможно только через переговоры. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге.