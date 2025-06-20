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Госдеп: решения по России и Украине в США будет принимать только Трамп

США внимательно следят за ходом переговоров между Москвой и Киевом.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп будет единолично принимать решения по вопросам, связанным с конфликтом между Россией и Украиной, однако Вашингтон считает, что урегулирование возможно только через переговоры. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге.

«Только президент Трамп может принять решение о том, как действовать дальше по конфликту между РФ и Украиной», — заявила представитель Госдепа.

По словам Брюс, США внимательно следят за ходом переговоров между Москвой и Киевом, оставаясь активным участником процесса. Она подчеркнула, что «единственный способ, которым этот конфликт закончится, — это чтобы две стороны встретились и пришли к какому-то соглашению».

Недавно президент США Дональд Трамп сделал новое заявление по поводу конфликта на Украине. Он выразил уверенность в том, что с ним «удастся разобраться».

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