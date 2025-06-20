Путин раскрыл глубину зоны безопасности в Сумской области

Глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от 8 до 12 километров. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщил президент России Владимир Путин.
— В Сумской области глубина (зоны безопасности — прим. «ВМ») составляет где-то от 10 до 12 километров, где-то 8, 10, 12 километров. Дальше — город Сумы, областной центр, — рассказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его цитируют РИА Новости.
Также на ПМЭФ Владимир Путин заявил, что российские Вооруженные силы могут взять под контроль украинский город Сумы, но на данный момент такой задачи перед ними не стоит. Глава государства подчеркнул, что Москва не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании сложившихся «на земле» реалий. Он добавил, что безопасность одних государства не должны обеспечивать другие державы.
Кроме того, в ходе пленарного заседания ПМЭФ российский президент затронул такие темы, как уровень жизни граждан, цифровой рубль и новая модель развития мира. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».