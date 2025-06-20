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Российская премьер-лига показала календарь на новый сезон

Новый сезон включает в себя 30 туров, первый из которых пройдет с 18 по 21 июля 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание матчей на сезон-2025/26 на своем сайте.

Новый сезон включает в себя 30 туров, первый из которых пройдет с 18 по 21 июля 2025 года. В то же время последний тур состоится 17 мая 2026-го.

В частности, в первом туре «Зенит» сыграет с «Ростовом», «Спартак» — с «Динамо» (Махачкала), «Динамо» — с «Балтикой», «Локомотив» — с «Сочи», «Ахмат» — с «Рубином», «Торпедо» — с ЦСКА, «Пари Нижний Новгород» — с действующим чемпионом «Краснодаром», «Акрон» — с «Крыльями Советов».

При этом в заключительном туре «Ростов» встретится с «Зенитом», «Краснодар» — с «Торпедо», «Крылья Советов» — с «Акроном», ЦСКА — с «Локомотивом», «Рубин» — с «Пари Нижний Новгород», «Балтика» — с «Динамо», «Динамо» (Махачкала) — со «Спартаком», «Сочи» — с «Ахматом».

Ранее сообщалось, что швейцарец Фабио Челестини стал новым главным тренером футбольного клуба ЦСКА.

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