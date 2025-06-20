Российская премьер-лига показала календарь на новый сезон

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание матчей на сезон-2025/26 на своем сайте.
Новый сезон включает в себя 30 туров, первый из которых пройдет с 18 по 21 июля 2025 года. В то же время последний тур состоится 17 мая 2026-го.
При этом в заключительном туре «Ростов» встретится с «Зенитом», «Краснодар» — с «Торпедо», «Крылья Советов» — с «Акроном», ЦСКА — с «Локомотивом», «Рубин» — с «Пари Нижний Новгород», «Балтика» — с «Динамо», «Динамо» (Махачкала) — со «Спартаком», «Сочи» — с «Ахматом».
Ранее сообщалось, что швейцарец Фабио Челестини стал новым главным тренером футбольного клуба ЦСКА.
Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.Читать дальше