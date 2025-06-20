Роботы и нейросети: Сферы профессий будущего обсудили на ПМЭФ-2025

Согласно опросу «Мастерской новых медиа» и АНО «Диалог Регионы», 32% респондентов уверены, что фантастика способна дать прогнозы для далёкого будущего, а 33% считают, что современные медиа развивают интерес к инновационным профессиям. В топ-5 сфер, где идеи фантастов могут воплотиться быстрее всего, вошли космические технологии, медицина, робототехника и ИИ, транспорт и военная индустрия. Астрофизик Николай Горькавый заявил, что фантасты не просто мечтают, а творят будущее.