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МВД опровергло сведения об утечке 16 млрд паролей

Обнаруженные данные устарели и не являются новой масштабной утечкой.

Источник: Аргументы и факты

В МВД РФ опровергли информацию о крупнейшей утечке 16 млрд паролей. Об этом сообщили в управлении по борьбе с киберпреступлениями ведомства.

Там заявили, что обнаруженные данные не являются новой масштабной утечкой. По данным МВД, они представляют собой большой архив, собранный за несколько лет различными вредоносными программами.

«Обнаруженные данные — это большой архив (компиляция), собранный за много лет различными вредоносными программами (“ворами паролей”)», — сказано в сообщении.

В управлении отметили, что в архиве много повторяющейся и устаревшей информации, а также данных, уже скомпрометированных ранее. Это не результат единого свежего взлома крупного хранилища.

Вместе с тем в МВД признали, что «объем данных и, соответственно, риски значительны». Ведомство рекомендует обновить пароли для важных аккаунтов, особенно если это не делалось в течение года.

Ранее ИБ-эксперт Дмитрий Маричев объяснил утечку 16 млрд паролей от Apple и Google.