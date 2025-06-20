МВД опровергло сведения об утечке 16 млрд паролей

В МВД РФ опровергли информацию о крупнейшей утечке 16 млрд паролей. Об этом сообщили в управлении по борьбе с киберпреступлениями ведомства.
Там заявили, что обнаруженные данные не являются новой масштабной утечкой. По данным МВД, они представляют собой большой архив, собранный за несколько лет различными вредоносными программами.
«Обнаруженные данные — это большой архив (компиляция), собранный за много лет различными вредоносными программами (“ворами паролей”)», — сказано в сообщении.
В управлении отметили, что в архиве много повторяющейся и устаревшей информации, а также данных, уже скомпрометированных ранее. Это не результат единого свежего взлома крупного хранилища.
Вместе с тем в МВД признали, что «объем данных и, соответственно, риски значительны». Ведомство рекомендует обновить пароли для важных аккаунтов, особенно если это не делалось в течение года.