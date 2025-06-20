Центр исторической памяти и «Защитники Отечества» договорились о партнёрстве

В ходе Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Национальным центром исторической памяти при президенте РФ и благотворительным фондом «Защитники Отечества». Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).