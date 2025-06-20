МВД РФ опровергло информацию об утечке 16 миллиардов паролей

Напомним, ранее сообщалось, что в Сеть утекло 16 миллиардов учётных записей, содержащих логины и пароли от таких платформ, как Apple, Google, GitHub, Telegram, Instagram* и Facebook*. Эксперты называют этот инцидент крупнейшим по масштабам и возможным последствиям для миллионов пользователей. Под угрозой оказались данные самых разных групп: от обычных владельцев аккаунтов до IT-специалистов, сотрудников крупных организаций и провайдеров VPN-сервисов.