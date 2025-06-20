В МВД опровергли утечку 16 млрд паролей

В ведомстве добавили, что в этом архиве содержится много повторяющейся и устаревшей информации, а также пароли, которые уже были скомпрометированы ранее. Представители МВД подчеркнули, что речь не идет о свежем взломе какого-либо крупного хранилища. Вместе с тем специалисты по борьбе с киберпреступлениями отметили, что сам объем данных и связанные с этим риски остаются значительными. МВД рекомендует пользователям обновить пароли для важных аккаунтов, особенно если этого не делалось в течение последнего года, чтобы повысить безопасность своих данных.