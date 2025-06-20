В МВД опровергли утечку 16 млрд паролей

Согласно сообщению из МВД, утечка произошла давно.
В МВД РФ опровергли сообщения о крупнейшей утечке 16 миллиардов паролей. Как сообщили 20 июня 2025 года в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, обнаруженные данные представляют собой не новую утечку, а большой архив, собранный за многие годы с помощью вредоносных программ.
«Это не новая масштабная утечка. Обнаруженные данные — это большой архив (компиляция), собранный за много лет различными вредоносными программами (“ворами паролей”)», — пояснили в управлении, слова приводит ТАСС.
В ведомстве добавили, что в этом архиве содержится много повторяющейся и устаревшей информации, а также пароли, которые уже были скомпрометированы ранее. Представители МВД подчеркнули, что речь не идет о свежем взломе какого-либо крупного хранилища. Вместе с тем специалисты по борьбе с киберпреступлениями отметили, что сам объем данных и связанные с этим риски остаются значительными. МВД рекомендует пользователям обновить пароли для важных аккаунтов, особенно если этого не делалось в течение последнего года, чтобы повысить безопасность своих данных.