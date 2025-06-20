«Всё ближе к победе»: Сальдо раскрыл главный посыл речи Путина на ПМЭФ-2025

Он также отметил, что на форуме удалось завести контакты с иностранными бизнесменами, которые нацелены на сотрудничество с РФ. Он подчеркнул, что всё больше предпринимателей обращают внимание на российский рынок. По его словам, турецкие и иранские партнёры хотят работать вместе с РФ, но опасаются санкционного давления.