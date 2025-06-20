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«Всё ближе к победе»: Сальдо раскрыл главный посыл речи Путина на ПМЭФ-2025

Глава Херсонской области Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума раскрыл посыл речи президента РФ Владимира Путина. По его словам, всё сказанное сегодня означает верный курс России на победу.

Источник: Life.ru

Видео © Life.ru.

«Могу резюмировать то, что происходило здесь, только одним — мы всё ближе к победе», — сказал Сальдо.

Он также отметил, что на форуме удалось завести контакты с иностранными бизнесменами, которые нацелены на сотрудничество с РФ. Он подчеркнул, что всё больше предпринимателей обращают внимание на российский рынок. По его словам, турецкие и иранские партнёры хотят работать вместе с РФ, но опасаются санкционного давления.

«Чтобы не помешать, не буду называть их компании, но уже предварительные договорённости достигнуты. Я ожидаю, что мы уже выделяем земельные участки для развития их предприятий», — добавил Сальдо, отвечая на вопрос корреспондента Life.ru.

В ходе пленарного заседания Владимир Путин сделал ряд важных заявлений, в том числе прокомментировал ситуацию с покинувшими Россию иностранными компаниями. Он отметил, что РФ не заставляла иностранные компании покидать рынок, заинтересована в зарубежных инвестициях и стремится создать благоприятные условия для комфортной работы международного бизнеса.