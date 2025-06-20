ИИ поможет эффективнее распоряжаться финансами, заявил зампред Сбербанка

«Если взять финансовые операции за месяц каждого из нас, в 99% случаев многие их них, скорее всего, были недостаточно эффективны… Всегда можно найти вариант лучше — в этом кроется огромное поле для инноваций. Если использовать генеративный искусственный интеллект как помощника, который подскажет и рекомендует путь лучше, наш кошелек станет больше», — сказал он.