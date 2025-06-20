ИИ поможет эффективнее распоряжаться финансами, заявил зампред Сбербанка

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Использование генеративного искусственного интеллекта поможет людям более эффективно распоряжаться финансами, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов на сессии ПМЭФ «Остановить нельзя развивать: какие инновации нужны российскому финансовому рынку».
«Если взять финансовые операции за месяц каждого из нас, в 99% случаев многие их них, скорее всего, были недостаточно эффективны… Всегда можно найти вариант лучше — в этом кроется огромное поле для инноваций. Если использовать генеративный искусственный интеллект как помощника, который подскажет и рекомендует путь лучше, наш кошелек станет больше», — сказал он.
Скворцов отметил, что Сбербанк много инвестирует в развитие генеративного ИИ. «Любая технология, которая сейчас внедряется на финансовом рынке, не будет инновацией без использования ИИ», — подчеркнул он.
Однако, по его словам, не все технические изменения становятся инновациями. «Инновация — это то, что радикально меняет клиентский путь и позволяет отказаться от предыдущего опыта. Скажем, сделали мы оплату по биометрии или QR-код. Можно ли это считать инновацией? Глобально нет. Это скорее еще один шаг в развитии», — считает Скворцов.
Он отметил, что 2−3 года — огромный интервал времени с точки зрения развития и внедрения инноваций. «Изменения происходят очень быстро. Через три года наше взаимодействие с банками и финансами сильно изменится в лучшую сторону», — полагает Скворцов.
По его словам, известные поисковики уже теряют пользователей. «Запросы снижаются на 20% — люди все чаще пользуются большими языковыми моделями. При этом государству также нужно помогать людям с образованием и инфраструктурой для развития ИИ в России. Если этого не сделать, то страна будет среди отстающих», — добавил зампред правления Сбербанка.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.