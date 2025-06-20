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Застрявшие в Израиле российские туристы массово выступили с экстренным обращением

Туристы из России, застрявшие на Ближнем Востоке, готовят коллективное письмо в российское посольство.

Туристы из России, застрявшие на Ближнем Востоке, готовят коллективное письмо в российское посольство. Люди с маленькими детьми не могут покинуть Израиль и просят эвакуировать их по воздуху. Об этом пишет Mash.

Туристы заявили, что не могут выдержать пятичасовой путь на автобусе до Египта по жаре с ребенком, а небо по-прежнему закрыто.

По словам россиян, они не спешили домой с началом войны, так как думали, что все быстро кончится и ничего серьезного не будет. Сирены раз в неделю они не боялись, спускались в бомбоубежища и дальше жили спокойно по несколько дней.

Однако сейчас люди чувствуют себя небезопасно, так как последние несколько суток израильская ПВО не сбивает около половины ракет.

Издание отмечает, что в Израиле сейчас много детей-россиян — в том числе тех, кто находится в стране на лечении. Мамы переживают за их здоровье и сильно волнуются из-за отсутствия страховок.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, чем обернется война Израиля и Ирана для России.

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