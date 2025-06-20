Президент Индонезии Правово Субианто выступил с предложением заморозки боевых действий на территории Украины, напомнив о напряженности между Северной и Южной Кореей.
— Посмотрите на конфликт Северной и Южной Кореи. Сейчас там существует демилитаризованная зона под мониторингом ООН (Организации Объединенных Наций — прим. «ВМ»). Война официально еще не закончилась, но тем не менее определенные мирные условия созданы, именно поэтому мы предлагали следующее, почему бы не заморозить конфликт? — заявил индонезийский лидер.
Он добавил, что после предложенной инициативы некоторые западные страны стали «нападать» на Джакарту, а СМИ назвали предложение Субианто «идеей мира, основанной на кладбище». Президент подчеркнул, что Индонезия всегда хочет продвигать мирное решение конфликта, передают РИА Новости.
9 июня помощник президента России Владимир Мединский заявил, что заморозка конфликта на Украине без договоренностей о настоящем мире приведет к началу ядерной войны. Он подчеркнул, что в случае, если бы украинское руководство хотело мира и принимала решения самостоятельно, она подписала бы мирный договор с российской стороной 28 февраля 2022 года.