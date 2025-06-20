Президент Индонезии предложил заморозить конфликт на Украине

— Посмотрите на конфликт Северной и Южной Кореи. Сейчас там существует демилитаризованная зона под мониторингом ООН (Организации Объединенных Наций — прим. «ВМ»). Война официально еще не закончилась, но тем не менее определенные мирные условия созданы, именно поэтому мы предлагали следующее, почему бы не заморозить конфликт? — заявил индонезийский лидер.