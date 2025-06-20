Щекин: Нейроурбанистика поможет разгадать секреты и желания человека

В 2025 году на Петербургском международном экономическом форуме акцент сделали на человеке и его потребностях. Сооснователь Группы Родина Владимир Щекин отметил, что этот форум стал уникальным по содержанию и повестке. По его словам, не было ни одной сессии, где не обсуждали бы вопросы о человеке.