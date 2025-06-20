«Без свидетелей»: Стала известна первая роль Михаила Ефремова в театре Никиты Михалкова

Напомним, что Ефремов приступил к работе в театральной «Мастерской 12» под руководством Никиты Михалкова. 24 марта 2025 года суд освободил актёра условно-досрочно, и 9 апреля он вернулся в свою квартиру в центре Москвы. У дома его встретила толпа журналистов, которым Ефремов кратко сообщил, что чувствует себя неважно, но счастлив быть на свободе. С того момента прошло уже около трёх месяцев.