«Союз отцов» вручил старшему сыну Кадырова грамоту

Всероссийская общественная организация поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей «Союз отцов» вручила министру спорта Чеченской республики по физической культуре и спорту, Ахмату Кадырову, старшему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, почетную грамоту. Об этом сам министр сообщил в своем Telegram-канале.
Награждение состоялось в Грозном во время турнира по смешанным единоборствам ACA Young Eagles 55.
Кадырову вручили грамоту за «неоценимый вклад и плодотворную работу» в развитии физической культуры и спорта. Сам министр написал, что ему приятно было получить награду от организации.
В конце мая сын Рамзана Кадырова Адам Кадыров получил медаль ОМОН «Ахмат-Крепость».