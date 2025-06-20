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«Союз отцов» вручил старшему сыну Кадырова грамоту

Ахмат Кадыров был удостоен грамоты за «неоценимый вклад и плодотворную работу» в развитии физической культуры и спорта.

Всероссийская общественная организация поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей «Союз отцов» вручила министру спорта Чеченской республики по физической культуре и спорту, Ахмату Кадырову, старшему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, почетную грамоту. Об этом сам министр сообщил в своем Telegram-канале.

Награждение состоялось в Грозном во время турнира по смешанным единоборствам ACA Young Eagles 55.

Кадырову вручили грамоту за «неоценимый вклад и плодотворную работу» в развитии физической культуры и спорта. Сам министр написал, что ему приятно было получить награду от организации.

В конце мая сын Рамзана Кадырова Адам Кадыров получил медаль ОМОН «Ахмат-Крепость».

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