Где отдыхают белорусы и как ситуация на Ближнем Востоке сказалась на туризме, рассказали эксперты

Как отмечают туроператоры, отмена части рейсов авиакомпании FlyDubai в июне оказала влияние прежде всего на туры в ОАЭ. На гарантированных блоках перевозчика находились туристы сразу нескольких компаний: «Фан & Сан», «Русский Экспресс», «Компас», «Вояж Тур» и других. Тех, кто не смог вылететь, по окончанию отдыха в их основных отелях, переселили в Дубае в одну локацию — четырехзвездочный отель с питанием (где-то BB, где-то HB) — для координации вывоза. А затем организовали перелет в Москву и проинформировали, что компенсируют всем дополнительные расходы на проезд до Минска, будь-то авиа или ж/д билеты. Туроператоры компенсировали клиентам все дополнительные расходы. Для тех туристов, которые должны были возвращаться после 16 числа, уже организовали групповые трансферы из Москвы до Минска на автобусах.