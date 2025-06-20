Где отдыхают белорусы и как ситуация на Ближнем Востоке сказалась на туризме, рассказали эксперты

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Где отдыхают белорусы и как ситуация на Ближнем Востоке сказалась на туризме, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Республиканского союза туристической индустрии (РСТИ).
Как отмечают туроператоры, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке, массового перераспределения спроса не произошло. В лидерах — Турция и Египет. Спрос на эти направления идет в прогнозируемом темпе.
ОАЭ временно «просели», но интерес сохраняется. Эмираты в летний период по-прежнему привлекают туристов соотношением цены и качества, особенно для семейного отдыха. Увеличения спроса на другие направления в связи с закрытием неба и отменой рейсов не наблюдается. Туры в Эмираты открыты для продажи, бронирования идут.
«Белавиа» продолжает летать в Дубай с дозаправкой в Ташкенте — туристы относятся с пониманием. Возобновляет рейсы FlyDubai.
Туроператоры, чьи клиенты застряли в Дубае, организовали размещение, вывоз через Москву и компенсации на дорогу до Минска. Тем, кто только планировал отдых, предложили альтернативные направления.
Помимо Турции и Египта, популярные направления — Грузия и Катар, куда тоже есть прямые самолеты из Минска. Спрос на отдых в Сочи и Абхазии летом также высок. Туристы все чаще выбирают авиатуры (перелеты осуществляет «Белавиа»), чтобы сэкономить время и сделать поездку комфортной.
Тем, кто готов к дальним путешествиям, туроператоры предлагают с вылетом из Москвы Мальдивы, Вьетнам, Китай, Шри-Ланку. Не сбавляет темпов бронирование Таиланда. Несмотря на погодный фактор (в ряде стран летом не сезон), эти направления все равно в топе продаж.
Как отмечают туроператоры, отмена части рейсов авиакомпании FlyDubai в июне оказала влияние прежде всего на туры в ОАЭ. На гарантированных блоках перевозчика находились туристы сразу нескольких компаний: «Фан & Сан», «Русский Экспресс», «Компас», «Вояж Тур» и других. Тех, кто не смог вылететь, по окончанию отдыха в их основных отелях, переселили в Дубае в одну локацию — четырехзвездочный отель с питанием (где-то BB, где-то HB) — для координации вывоза. А затем организовали перелет в Москву и проинформировали, что компенсируют всем дополнительные расходы на проезд до Минска, будь-то авиа или ж/д билеты. Туроператоры компенсировали клиентам все дополнительные расходы. Для тех туристов, которые должны были возвращаться после 16 числа, уже организовали групповые трансферы из Москвы до Минска на автобусах.
Туроператоры оперативно предложили альтернативы тем, кто не смог вылететь на FlyDubai в период сбоев.
«Никто без отдыха не остался. Те, кто не смог полететь в Дубай, выбрали другие направления для отпуска, — отмечают эксперты. — Туристы, которые летели на “Белавиа”, благополучно добирались домой. Никаких переносов и снятия рейсов не было».
Авиапроблемы на Ближнем Востоке решаются оперативно. Туроператоры демонстрируют высокий уровень клиентского сервиса.
Председатель правления РСТИ Филипп Гулый отметил, что в целом новая эпоха, в которой живем уже 5 лет, характеризуется укреплением межрегиональных связей, где одним из критериев является логистическая безопасность. Соответственно, там, где перелет осуществляет национальная авиакомпания или существует наземная граница, проблемы, вызванные геополитическими сложностями, имеют надежные механизмы решения.
"В то же время, когда речь идет об исполнителе, будь то онлайн-сервис бронирования или авиакомпания, да кто угодно, не имеющий статуса субъекта хозяйствования РБ, тут нет ни диалога, ни ответственности, ни рычагов влияния.
В данном эпизоде эти аспекты проявились достаточно ярко, и надо сказать, что в эпоху геоэкономической мировой турбулентности аналогичные обстоятельства так или иначе будут себя проявлять. И несмотря на то что чрезвычайных обстоятельств не случилось, стоило бы давно задуматься об устранении диспаритета между отечественным ответственным бизнесом и системами нерезидентов", — добавил Филипп Гулый. -0-