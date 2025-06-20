«Сеет хаос и страдания»: представитель США в ООН перепутала Израиль с Ираном

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООО)Дороти Ши в ходе выступления перепутала страны и по ошибке вместо Ирана обвинила Израиль в том, что тот «сеет хаос, террор и страдания» на Ближнем Востоке.
— Правительство Израиля сеет хаос, террор и страдания в регионе… Правительство Ирана сеет хаос, террор и страдание, — исправилась Ши.
Президент США Дональд Трамп 17 июня потребовал от руководства Ирана капитулировать в противостоянии с Израилем, подчеркнув, что его «терпение уже на исходе». Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи в ответ на это заявил, что Вашингтон понесет колоссальный ущерб в случае вступления в военный конфликт с Тегераном.
При этом западные СМИ ранее сообщили, что американский президент «наложил вето» на план Израиля по убийству Хаменеи. Глава американского государства также выразил уверенность в способности США сыграть роль посредника в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем.
Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон раскритиковал Трампа, обвинив его в «соучастии в военных действиях» Израиля против Ирана из-за многолетнего финансирования и поставок оружия.