«Сеет хаос и страдания»: представитель США в ООН перепутала Израиль с Ираном

Президент США Дональд Трамп 17 июня потребовал от руководства Ирана капитулировать в противостоянии с Израилем, подчеркнув, что его «терпение уже на исходе». Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи в ответ на это заявил, что Вашингтон понесет колоссальный ущерб в случае вступления в военный конфликт с Тегераном.