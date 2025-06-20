Импортозамещенный «Суперджет» пролетел через всю Россию на отечественных двигателях

— Полет выполнялся по стандартному профилю, аналогично базовому самолету, все бортовые системы работали без замечаний. Следуя полетному заданию, мы успешно отработали посадки в двух крупных аэропортах, что говорит о высокой степени готовности этой машины, — сообщил летчик-испытатель Дмитрий Деменев, который пилотировал самолет; его цитирует Интерфакс.