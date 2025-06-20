Импортозамещенный «Суперджет» пролетел через всю Россию на отечественных двигателях

Полностью импортозамещенный «Суперджет» (SJ-100) совершил первый длительный перелет на российских двигателях ПД-8 из Комсомольска-на-Амуре в подмосковный Жуковский для подготовки к летным сертификационным испытаниям. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщили в пресс-службе ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК).
Всего воздушное судно пролетело около шести тысяч километров с промежуточной посадкой в аэропортах Иркутска и Новосибирска, а продолжительность перелета на высотах до 12 тысяч метров составила порядка девяти часов.
— Полет выполнялся по стандартному профилю, аналогично базовому самолету, все бортовые системы работали без замечаний. Следуя полетному заданию, мы успешно отработали посадки в двух крупных аэропортах, что говорит о высокой степени готовности этой машины, — сообщил летчик-испытатель Дмитрий Деменев, который пилотировал самолет; его цитирует Интерфакс.
23 апреля полностью импортозамещенный «Суперджет» совершил свой первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Полет занял около 40 минут и проходил на высоте до 3000 метров и скоростях до 500 километров в час. В ходе испытаний самолет продемонстрировал хорошую управляемость и устойчивость в воздухе.