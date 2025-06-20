Между Россией и Северной Кореей построят автомобильный мост

Первый автомобильный мост между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой построят уже в течение ближайших двух лет. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщил руководитель Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в ходе Петербургского международного экономического форума.