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Между Россией и Северной Кореей построят автомобильный мост

Первый автомобильный мост между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой построят уже в течение ближайших двух лет. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщил руководитель Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в ходе Петербургского международного экономического форума.

Первый автомобильный мост между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой построят уже в течение ближайших двух лет. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщил руководитель Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в ходе Петербургского международного экономического форума.

По словам главы ведомства, общая длина переправы с учетом подъездных дорог составит 4,7 километра. Около нее также установят пункт пропуска. Министр заверил, что строительные работы уже активно идут.

— Строительство начато по плану, ведется с двух сторон. И очень энергично. Поэтому мы рассчитываем, что за два года он будет построен, — передает слова Чекункова РИА Новости.

Представители Федеральной таможенной службы сообщили, что 18 июня первый поезд сообщением Пхеньян — Москва, который состоит из одного международного беспересадочного вагона, пересек границу России.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Россия и Северная Корея активно ведут переговоры о расширении географии авиасообщения.

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