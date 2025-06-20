Между Россией и Северной Кореей построят автомобильный мост

Первый автомобильный мост между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой построят уже в течение ближайших двух лет. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщил руководитель Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в ходе Петербургского международного экономического форума.
По словам главы ведомства, общая длина переправы с учетом подъездных дорог составит 4,7 километра. Около нее также установят пункт пропуска. Министр заверил, что строительные работы уже активно идут.
— Строительство начато по плану, ведется с двух сторон. И очень энергично. Поэтому мы рассчитываем, что за два года он будет построен, — передает слова Чекункова РИА Новости.
Представители Федеральной таможенной службы сообщили, что 18 июня первый поезд сообщением Пхеньян — Москва, который состоит из одного международного беспересадочного вагона, пересек границу России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Россия и Северная Корея активно ведут переговоры о расширении географии авиасообщения.