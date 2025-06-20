Британский парламент проголосовал за принятие закона об эвтаназии

Законопроект будет также рассмотрен верхней палатой парламента. Он предполагает оказание помощи в уходе из жизни неизлечимо больным людям, которым осталось жить меньше шести месяцев. Просить об эвтаназии смогут люди старше 18 лет, находящиеся в здравом уме.