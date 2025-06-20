Британский парламент проголосовал за принятие закона об эвтаназии

Нижняя палата парламента Великобритании проголосовала за принятие законопроекта об эвтаназии. Теперь документ должен быть одобрен верхней палатой лордов.
После нескольких часов обсуждения 314 депутатов высказались за принятие закона, против — 291.
Законопроект будет также рассмотрен верхней палатой парламента. Он предполагает оказание помощи в уходе из жизни неизлечимо больным людям, которым осталось жить меньше шести месяцев. Просить об эвтаназии смогут люди старше 18 лет, находящиеся в здравом уме.
Закон вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Сторонники закона считают, что предложенный способ эвтаназии обеспечит «достойный» уход из жизни для неизлечимо больных людей.
Противники закона заявляют, что закон обесценивает человеческую жизнь, сделает эвтаназию альтернативой паллиативной помощи для менее защищённых слоёв населения и в целом ухудшит качество паллиативной помощи и ухода за пациентами хосписов.
Напомним, в феврале этого года Тоскана стала первым регионом Италии, где приняли закон об эвтаназии.