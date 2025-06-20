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На севере Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,1

Эпицентр землетрясений залегал на глубине 10 километров.

На севере Ирана произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,1. Соответствующее сообщение опубликовал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр стихии злегал на глубине 10 километров. Он находился в 36 км к северо-западу от города Семнан, население которого составляет около 124 тыс. человек.

Никакой информации о пострадавших и разрушениях в настоящее время не поступало.

Накануне KP.RU сообщал, что на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1, при этом японские сейсмологи заявили, что угрозы цунами после землетрясения у острова Хоккайдо нет.

А ранее в Иране было зафиксировано землетрясение магнитудо1 2,5, оно произошло вблизи ядерного объекта в Фордо.