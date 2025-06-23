Кроссворд на 23 июня 2025

Сегодня, 23 июня, день рождения Анны Ахматовой — одной из величайших поэтесс XX века. Ее творчество стало голосом эпохи, пронесенным сквозь репрессии, войну и личные трагедии. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить ключевые этапы ее жизни и творчества.