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Импортозамещенный SSJ совершил первый длительный перелет на двигателях ОДК

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Импортозамещенный «Суперджет» совершил первый длительный перелет на российских двигателях ПД-8 производства ОДК — из Комсомольска-на-Амуре в подмосковный Жуковский, сообщили в «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

Источник: © РИА Новости

«Полностью импортозамещенный ближнемагистральный самолет “Суперджет” прибыл на аэродром ЛИИ им. М. М. Громова в Жуковский для подготовки к летным сертификационным испытаниям. Это первый длительный перелет на российских двигателях ПД-8 производства ОДК», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, опытный «Суперджет», названный в честь первого главного конструктора SSJ-100 Юрия Ивашечкина, совершил перелет из Комсомольска-на-Амуре общей протяженностью порядка 6 тысяч километров с промежуточной посадкой в аэропортах Иркутска и Новосибирска. Продолжительность полета составила около 9 часов, он проходил на высотах до 12 тысяч метров и скоростях до 0,78 М.

Уточняется, что самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Дмитрия Деменева, Александра Верхова, Игоря Гревцева и ведущего инженера по летным испытаниям — бортового оператора Максима Грюканова.

Подчеркивается, что по прибытии на аэродром самолет был перебазирован в авиационно-технический комплекс «Яковлева», где он будет проходить подготовку к выполнению программы летных сертификационных испытаний. В первую очередь борт выполнит полеты на высотах и скоростях, характерных для основных эксплуатационных режимов.

«В рамках работ по импортозамещению авиалайнера замещены все импортные самолетные системы и агрегаты, в том числе маршевая и вспомогательная силовые установки, авионика, шасси, комплексная система управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другие. Также самолет получил обновленный планер, в который внесены изменения, упрощающие производство и обслуживание воздушного судна», — добавляется в сообщении.

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа «Суперджет».