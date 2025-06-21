Импортозамещенный SSJ совершил первый длительный перелет на двигателях ОДК

«Полностью импортозамещенный ближнемагистральный самолет “Суперджет” прибыл на аэродром ЛИИ им. М. М. Громова в Жуковский для подготовки к летным сертификационным испытаниям. Это первый длительный перелет на российских двигателях ПД-8 производства ОДК», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, опытный «Суперджет», названный в честь первого главного конструктора SSJ-100 Юрия Ивашечкина, совершил перелет из Комсомольска-на-Амуре общей протяженностью порядка 6 тысяч километров с промежуточной посадкой в аэропортах Иркутска и Новосибирска. Продолжительность полета составила около 9 часов, он проходил на высотах до 12 тысяч метров и скоростях до 0,78 М.
Уточняется, что самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Дмитрия Деменева, Александра Верхова, Игоря Гревцева и ведущего инженера по летным испытаниям — бортового оператора Максима Грюканова.
Подчеркивается, что по прибытии на аэродром самолет был перебазирован в авиационно-технический комплекс «Яковлева», где он будет проходить подготовку к выполнению программы летных сертификационных испытаний. В первую очередь борт выполнит полеты на высотах и скоростях, характерных для основных эксплуатационных режимов.
«В рамках работ по импортозамещению авиалайнера замещены все импортные самолетные системы и агрегаты, в том числе маршевая и вспомогательная силовые установки, авионика, шасси, комплексная система управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другие. Также самолет получил обновленный планер, в который внесены изменения, упрощающие производство и обслуживание воздушного судна», — добавляется в сообщении.
SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа «Суперджет».