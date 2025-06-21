Импортозамещенный SSJ совершил первый длительный перелет на двигателях ОДК

Согласно сообщению, опытный «Суперджет», названный в честь первого главного конструктора SSJ-100 Юрия Ивашечкина, совершил перелет из Комсомольска-на-Амуре общей протяженностью порядка 6 тысяч километров с промежуточной посадкой в аэропортах Иркутска и Новосибирска. Продолжительность полета составила около 9 часов, он проходил на высотах до 12 тысяч метров и скоростях до 0,78 М.