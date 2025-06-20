Создатель экстремистской платформы скрывал факт взлома, чтобы не лишиться грантов

Однако Павел Либер решил замять проблему, чтобы не лишиться грантов и не портить репутацию беглой оппозиции перед президентскими выборами в Беларуси в 2025 году. Алексей Бурбитский должен был покинуть проект. При этом ему пригрозили депортацией, если он расскажет о проблеме. Вскоре доступ к платформе был возвращен, а половину команды заменили. «Уже потом я узнал, что Либер придумал хитрый ход, чтобы скрыть факт взлома и возможные последствия. Он просто провел ребрендинг платформы, переименовав ее из “Новой Беларуси” в “Свае”, — отметил Алексей Бурбитский.