Создатель экстремистской платформы скрывал факт взлома, чтобы не лишиться грантов

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создатель экстремистской платформы «Новая Беларусь» скрывал факт взлома, чтобы не лишиться грантов. Об этом рассказали в эфире ОНТ, сообщает БЕЛТА.
Создателем приложения «Новая Беларусь» является Павел Либер. Платформа не пользовалась популярностью и имела негативные отзывы пользователей. В приложении были возможности поиска единомышленников (в основном в Польше и Литве), подборки информации из экстремистских источников, а также донатов. Платформа была признана экстремистским формированием и все, кто был там зарегистрирован, стали его участниками.
Вскоре появилась информация о взломе приложения и утечке личных данных пользователей в сеть. Об этом рассказал бывший сотрудник Павла Либера Алексей Бурбитский. «В начале 2025 года платформа “Новая Беларусь” была взломана. На электронный ящик поступило письмо с требованием перевода одного биткоина за восстановление доступа», — рассказал молодой человек.
Однако Павел Либер решил замять проблему, чтобы не лишиться грантов и не портить репутацию беглой оппозиции перед президентскими выборами в Беларуси в 2025 году. Алексей Бурбитский должен был покинуть проект. При этом ему пригрозили депортацией, если он расскажет о проблеме. Вскоре доступ к платформе был возвращен, а половину команды заменили. «Уже потом я узнал, что Либер придумал хитрый ход, чтобы скрыть факт взлома и возможные последствия. Он просто провел ребрендинг платформы, переименовав ее из “Новой Беларуси” в “Свае”, — отметил Алексей Бурбитский.
Платформа стала себя позиционировать как приложение для белорусской диаспоры за рубежом. Но личные данные уже зарегистрированных пользователей оказались на хакерских форумах, где их можно было купить. Однако разработчики платформы и дальше игнорировали проблему. Алексей Бурбитский дважды обращался в «Офис Светланы Тихановской», но не получал ответа. Вскоре парню стали поступать анонимные угрозы, в квартире устроили погром, а в экстремистских СМИ — травлю.
Доступ к слитым данным пользователей платформы «Новой Беларуси», в том числе находящихся на территории нашей страны, получили и правоохранительные органы Беларуси. «Следователи располагают информацией о структуре экстремистского формирования, его участниках, руководителях, целях и мотивах функционирования. Имеется достоверная информация в отношении более чем 1 тыс. пользователей, прошедших регистрацию в приложении “Новая Беларусь” и включенных в ее состав иных сервисов. В рамках расследования уголовного дела участникам экстремистского формирования, в зависимости от степени участия в совершении преступления, предъявлены обвинения. Отдельные участники заключены под стражу», — подчеркнул официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский.
Скандал со взломом платформы «Новая Беларусь» привел к расколу в руководстве беглой оппозиции. 21 июня в Варшаве запланировано собрание, на котором должен быть выдвинут вотум недоверия Светлане Тихановской и ее команде. -0-