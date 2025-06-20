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Премьеру Дании подарили сертификат на покупку осла для завершения карьеры

Премьер-министру Дании Метте Фредериксен в пятницу, 20 июня, вручили подарочный сертификат в виде картонного осла, который можно обменять на настоящее животное: она купит его, когда оставит свой пост.

Премьер-министру Дании Метте Фредериксен в пятницу, 20 июня, вручили подарочный сертификат в виде картонного осла, который можно обменять на настоящее животное: она купит его, когда оставит свой пост.

Сертификат датскому премьеру подарили представители социально-демократической партии, которую она возглавляет на протяжении уже 10 лет. Ожидается, что после завершения политической карьеры Фредериксен приобретет настоящего осла и переедет жить в дом, расположенный на острове Мен в Балтийском море, передает портал Se og Hør.

18 июля 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что подаренные российскому лидеру корейские собаки получили клички, и отметил, что глава государства с признательностью принял двух питомцев, которых ему подарил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. 17 апреля Песков рассказал, что подаренные главой КНДР собаки прекрасно себя чувствуют и живут в резиденции Владимира Путина. «Вечерняя Москва» рассказала, каких еще животных российский президент получал в подарок от коллег и граждан.

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