Премьеру Дании подарили сертификат на покупку осла для завершения карьеры

18 июля 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что подаренные российскому лидеру корейские собаки получили клички, и отметил, что глава государства с признательностью принял двух питомцев, которых ему подарил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. 17 апреля Песков рассказал, что подаренные главой КНДР собаки прекрасно себя чувствуют и живут в резиденции Владимира Путина. «Вечерняя Москва» рассказала, каких еще животных российский президент получал в подарок от коллег и граждан.