Премьер-министру Дании Метте Фредериксен в пятницу, 20 июня, вручили подарочный сертификат в виде картонного осла, который можно обменять на настоящее животное: она купит его, когда оставит свой пост.
Сертификат датскому премьеру подарили представители социально-демократической партии, которую она возглавляет на протяжении уже 10 лет. Ожидается, что после завершения политической карьеры Фредериксен приобретет настоящего осла и переедет жить в дом, расположенный на острове Мен в Балтийском море, передает портал Se og Hør.
18 июля 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что подаренные российскому лидеру корейские собаки получили клички, и отметил, что глава государства с признательностью принял двух питомцев, которых ему подарил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. 17 апреля Песков рассказал, что подаренные главой КНДР собаки прекрасно себя чувствуют и живут в резиденции Владимира Путина. «Вечерняя Москва» рассказала, каких еще животных российский президент получал в подарок от коллег и граждан.