Ответы на кроссворд от 23 июня 2025: интересные факты про Анну Ахматову

2. Союз

Анна Ахматова стала членом Союза советских писателей в 1939 году. В 1946 году ее творчество подверглось резкой критике в постановлении Оргбюро ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», что повлекло за собой исключение из Союза писателей вместе с Михаилом Зощенко. В 1951 году, благодаря предложению Александра Фадеева, Ахматова была восстановлена в организации. В 1954 году поэтесса приняла участие во Втором съезде Союза советских писателей, а в 1964 году в составе делегации посетила Италию, где была удостоена премии «Этна-Таормина».