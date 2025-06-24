Ответы на кроссворд от 23 июня 2025: интересные факты про Анну Ахматову

По горизонтали:
1. Псевдоним
Литературный псевдоним «Ахматова» Анна Горенко позаимствовала у своей прабабушки, Прасковьи Федосеевны Ахматовой, через ее дочь Анну Егоровну Мотовилову. Этот выбор был обусловлен желанием создать образ «бабушки-татарки», якобы происходившей от ордынского хана Ахмата, и просьбой отца, обеспокоенного ее поэтическими увлечениями и не желавшего, чтобы его фамилия ассоциировалась с ними.
2. Союз
Анна Ахматова стала членом Союза советских писателей в 1939 году. В 1946 году ее творчество подверглось резкой критике в постановлении Оргбюро ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», что повлекло за собой исключение из Союза писателей вместе с Михаилом Зощенко. В 1951 году, благодаря предложению Александра Фадеева, Ахматова была восстановлена в организации. В 1954 году поэтесса приняла участие во Втором съезде Союза советских писателей, а в 1964 году в составе делегации посетила Италию, где была удостоена премии «Этна-Таормина».
3. Акмеизм
Акмеизм, возникший в 1910-х годах, — поэтическое течение, провозглашавшее культ материальности и точности слова. В основе акмеистической эстетики лежала конкретность, «вещественность» образа, что отражено в названии, происходящем от греческого «акме» — «расцвет». Ключевую роль в становлении акмеизма сыграл «Цех поэтов», возглавляемый Николаем Гумилевым, Анной Ахматовой и Сергеем Городецким. Ранняя Ахматова, ее сборники стихов «Вечер» и «Четки», относятся к этому поэтическому направлению.
4. Будка
В 1955 году, после периода запретов, когда стихи Ахматовой вновь начали публиковаться, Литфонд выделил ей небольшой дом в Комарово, который она назвала «Будкой». «Будка» стала местом встреч для представителей творческой интеллигенции. Дом посещали Д. Лихачев, Л. Чуковская, Ф. Раневская, Н. Альтман, А. Прокофьев, М. Эрмлер, а также молодые поэты: А. Найман, Е. Рейн, Д. Бобышев, И. Бродский. Ахматовские вечера, посвященные памяти поэтессы и ее дню рождения, стали традиционным событием в Комарово и проводятся вблизи «Будки».
5. Толстой
Анна Ахматова вспоминала, что училась читать по азбуке Льва Толстого. В пятилетнем возрасте она самостоятельно выучила французский язык, а в десятилетнем прочитала «Войну и мир» и «Анну Каренину» Льва Толстого.
По вертикали:
1. Поэма
«Поэма без героя» — произведение Анны Ахматовой, над которым она работала более двух десятилетий. При жизни автора поэма не публиковалась в СССР и распространялась лишь в машинописных копиях. В поэме Ахматова обращается к воспоминаниям о «серебряном веке», времени ее молодости и начала литературной карьеры.
2. Опера
Моноопера «Анна», рассказывающая о жизненном пути Анны Ахматовой, была впервые представлена в Северо-Осетинском театре оперы и балета в декабре 2011 года. Произведение композитора Леонида Клиничева, основанное на автобиографических материалах поэтессы, ставилось также в других городах России. «Анна» является частью цикла из четырех моноопер, посвященных выдающимся русским поэтессам, включая Цветаеву, Гиппиус и Ахмадулину.
3. Музей
Фонтанный дом, где Анна Ахматова провела три десятилетия, хранит память о поэтессе в своем литературно-мемориальном музее. Ахматова называла сад Фонтанного дома «магическим», ощущая связь с историей Петербурга. Музей был открыт в 1989 году, к 100-летию со дня рождения Ахматовой, в южном флигеле, где она жила с 1924 по 1952 год. Здание украшает репродукция знаменитого фотопортрета Ахматовой, а арка входа — место для стихийных граффити, которые фиксируются и обновляются сотрудниками музея. С 1991 года музей активно функционирует как культурный центр, организуя литературные встречи, выставки и лекции.
4. Модильяни
В 1910 — 1912 годах Анна Ахматова дважды посетила Париж и путешествовала по Италии. Эти поездки, особенно знакомство с Амедео Модильяни в Париже, оказали значительное влияние на ее творчество. Роман с Модильяни, длившийся с весны 1910 по август 1911, оставил глубокий след в жизни Ахматовой. Она увезла в Россию 16 своих портретов, написанных художником, один из которых всегда находился в ее комнате.
Интересные факты об Анне Ахматовой:
- Замысел «Реквиема» возник у Анны Ахматовой в 1934 году. Первоначально он задумывался как цикл стихотворений, но с течением времени трансформировался в поэму, первые главы которой были написаны в 1934 — 35 годах. Создание «Реквиема» проходило на фоне личных трагедий поэтессы: в 1935 году были арестованы Н. Пунин и Л. Гумилев, обвиненные в контрреволюционной деятельности, но вскоре освобождены после обращения Ахматовой к Сталину. В 1938 году ее сын, Лев Гумилев, был арестован снова, что заставило Ахматову проводить долгие часы в очередях в «Кресты», где она продолжала работать над поэмой. После лагеря Лев Гумилев воевал на фронте и вернулся домой после Победы, но в 1949 году вновь был арестован и получил 10 лет лагерей, из которых был освобожден в 1956 году. Ахматова активно работала над поэмой в 1938 — 1940 годах и в конце 1950-х. Опасаясь преследований, она часто уничтожала рукописи, читая их лишь немногим доверенным лицам. С 1960-х годов «Реквием» распространялся в самиздате, а в 1964 году был впервые полностью опубликован в Мюнхене.
- В 2007 году вышел биографический сериал «Луна в зените», основанный на неоконченной пьесе Анны Ахматовой «Пролог, или Сон во сне», где главную роль исполнила Светлана Крючкова. Актриса также сыграла Анну Ахматову в фильме «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину» Андрея Хржановского, основанном на биографии Иосифа Бродского.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.