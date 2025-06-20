Путин заявил, что ситуация с аэропортом Домодедово — не национализация

Ситуация с обращением в доход государства аэропорта Домодедово не является национализацией. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ.
Он подчеркнул, что многолетний спор вокруг аэропорта завершился судебным решением, не имеющим отношения к национализации или деприватизации.
Путин напомнил, что в ходе приватизации происходили несправедливые ситуации, поэтому это были «далеко не лучшие решения», но еще хуже будет забирать все назад.
Президент предложил выработать нормативную базу по срокам давности для подобных ситуаций и закрыть тему.
Ранее Генпрокуратура подала иск к 32 структурам аэропорта, а также к владельцу холдинга Дмитрию Каменщику и председателю совета директоров Валерию Когану. Основанием послужил переход компаний группы Домодедово под иностранное влияние.
Ранее сообщалось, что Домодедово работает штатно после решения передать его государству.