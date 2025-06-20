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Врач назвала действенные способы спастись от смога в жару

Пульмонолог посоветовала носить маски и закрывать открытые участки тела.

Источник: Комсомольская правда

Смог, от которого могут страдать жители крупных городов, содержит в себе массу вредных химических веществ, которые негативно влияют на здоровье человека. Как защититься от смога, рассказала в беседе с изданием «РИАМО» врач-пульмонолог Ольга Цагараева.

— Серьезной защитой могут служить маски с угольным фильтром, респираторы. Если уровень загрязнения воздуха высок, лучше сократить время на улице, особенно в утренние часы и в часы пик — именно тогда концентрация вредных веществ максимальна, — посоветовала доктор.

Медик также рекомендовала закрывать открытые участки тела, так как кожа может впитывать часть вредных веществ, надевать очки. Находясь внутри помещения, не открывать окна и устанавливать очистители воздуха.

Ранее «Москва 24» сообщила, что для жителей верхних этажей (от седьмого этажа и выше), опасность представляет промышленный смог — выхлопы предприятий и электромагнитные излучения.

Тем временем в Госдуме предложили увеличить штрафы для владельцев шумных и превышающих нормативы загрязнения воздуха автомобилей. Законодателей беспокоит экологическая ситуация в мегаполисах, которая может значительно ухудшаться из-за смога, передает RT.