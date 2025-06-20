Врач назвала действенные способы спастись от смога в жару

— Серьезной защитой могут служить маски с угольным фильтром, респираторы. Если уровень загрязнения воздуха высок, лучше сократить время на улице, особенно в утренние часы и в часы пик — именно тогда концентрация вредных веществ максимальна, — посоветовала доктор.