Как сообщает Strategic Culture, принятие закона, разрешающего размещение американских военных баз в Дании, спровоцировало массовые протесты в стране.
«Соглашение вызвало протесты по всей стране, особенно в крупных городах, таких как Копенгаген. Демонстранты маршировали под лозунгами “Янки, убирайтесь домой” и “Базы США — нет, спасибо”», — передает издание.
Как пишет издание, особые споры вызвала статья 6 соглашения, где говорится о предоставлении американским военным «всех необходимых полномочий» без уточнения. Это порождает опасения, что США смогут применять силу против граждан Дании.
Ранее KP.RU писал о самой масштабной акции протеста в Киеве с начала спецоперации. Тогда у центрального входа в здание профсоюзов собрались несколько сотен человек, выступающих против действий украинского Агентства по розыску и управлению активами (АРМА).