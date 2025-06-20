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«Янки, убирайтесь домой»: Данию охватили массовые протесты из-за армии США

SC: волна протестов вспыхнула из-за закона о размещени военных баз США в Дании.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает Strategic Culture, принятие закона, разрешающего размещение американских военных баз в Дании, спровоцировало массовые протесты в стране.

«Соглашение вызвало протесты по всей стране, особенно в крупных городах, таких как Копенгаген. Демонстранты маршировали под лозунгами “Янки, убирайтесь домой” и “Базы США — нет, спасибо”», — передает издание.

Как пишет издание, особые споры вызвала статья 6 соглашения, где говорится о предоставлении американским военным «всех необходимых полномочий» без уточнения. Это порождает опасения, что США смогут применять силу против граждан Дании.

Ранее KP.RU писал о самой масштабной акции протеста в Киеве с начала спецоперации. Тогда у центрального входа в здание профсоюзов собрались несколько сотен человек, выступающих против действий украинского Агентства по розыску и управлению активами (АРМА).