Петербуржца заключили под стражу за мошенничество с бейджем ПМЭФ

По версии следствия, Королев представлял одно из СМИ. Используя в Москве посредника, не знавшего о его намерениях, он обманул женщину пообещав ей за 1 миллион рублей предоставить бейдж на ПМЭФ-2025. Впоследствии он сфабриковал письмо организаторам ПМЭФ, указав в нем ложные сведения о ней, как о фотографе.