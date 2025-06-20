Петербуржца заключили под стражу за мошенничество с бейджем ПМЭФ

Петербуржца арестовали за мошенничество с бейджем ПМЭФ. Он продал его москвичке за 1 миллион рублей, представив организаторам недостоверные данные о том, что она фотограф, информирует объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Как сообщается, Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Королева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 (мошенничество) УК РФ.
По версии следствия, Королев представлял одно из СМИ. Используя в Москве посредника, не знавшего о его намерениях, он обманул женщину пообещав ей за 1 миллион рублей предоставить бейдж на ПМЭФ-2025. Впоследствии он сфабриковал письмо организаторам ПМЭФ, указав в нем ложные сведения о ней, как о фотографе.
После прохода женщиной пропускного контроля на ПМЭФ-2025 на основании аккредитации, выданной при вышеуказанных обстоятельствах, данный бейдж был изъят и аннулирован, поскольку она не является сотрудником СМИ, дополнили в пресс-службе судов.
Королева задержали 19 июня, обвинение ему пока не предъявлено. Срок содержания под стражей установлен до 17 августа.
ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня.