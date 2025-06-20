От огурцов до винограда: какие дачные посадки могут пострадать от проливных дождей

— Чем жарче станет после дождей, тем активнее разовьются грибковые заболевания. Если не принять меры сразу после осадков, можно потерять значительную часть урожая. Распространены грибковые болезни у винограда. Персик во влажной погоде поражается курчавостью листьев — болезнью, из-за которой дерево может остаться без урожая или погибнуть, — сообщил эксперт.