От огурцов до винограда: какие дачные посадки могут пострадать от проливных дождей

Проливные дожди — не самые лучшие условия для развития дачных посадок. При такой погоде отлично растут только плесень и грибки, которые вредят овощам и фруктам. Об этом сообщает издание aif.ru со ссылкой на садовода Валерия Кокорина.
— Чем жарче станет после дождей, тем активнее разовьются грибковые заболевания. Если не принять меры сразу после осадков, можно потерять значительную часть урожая. Распространены грибковые болезни у винограда. Персик во влажной погоде поражается курчавостью листьев — болезнью, из-за которой дерево может остаться без урожая или погибнуть, — сообщил эксперт.
По его словам, также огурцы не переносят переувлажнение. После затяжных дождей на поверхности листьев может появиться белая гниль — грибковое заболевание, разрушающее ткани растения. Затяжные ливни губительны и для помидоров — повышенная влажность способствует развитию фитофтороза и других грибков.
По данным «Известий», к появлению плесени также может привести слишком густая посадка.
Тем временем российские учёные открыли способность определённого вида бактерий подавлять развитие плесневых грибков, опасных для сельскохозяйственных посадок. Микроорганизмы угнетают плесень благодаря наличию особого вещества, опыты показали, что присутствие таких бактерий почти вдвое снижает рост некоторых патогенов. Учёные намерены создать на основе бактерий средства для защиты сельскохозяйственных растений, передает RT.