IT-эксперт дал советы по защите от мошенников при онлайн-покупках

Покупки в интернете давно стали обыденностью, так же как, к сожалению, и интернет-воры, которые могут украсть деньги с банковских счетов россиян. Как защитить свои средства от мошенников, сообщил в разговоре с корреспондентом «РИАМО» специалист в сфере IT Гарик Кравцов.
— Проверяйте адрес сайта: остерегайтесь ресурсов с ошибками, без контактов и физического адреса. Заведите отдельную карту для онлайн-оплат, лучше виртуальную — с лимитом и пополнением по мере необходимости. Изучайте репутацию продавца, ищите отзывы, — советует эксперт.
Собеседник издания также рекомендовал не сохранять данные карты на неизвестных сайтах и не переходить по ссылкам из писем и мессенджеров — гораздо безопаснее будет вводить адрес вручную.
По данным Life.ru, за первые три недели лета в интернете появилось 8350 мошеннических сайтов, активность аферистов связана с началом сезона отпусков. В числе фейковых порталов были не только привычные подделки банковских или государственных ресурсов, но и мошеннические сайты, связанные с туризмом.
Кроме того, телефонные мошенники начали активно обзванивать самозанятых. Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками ФНС и сообщают об якобы ошибке в справке о доходах. Чтобы избежать штрафа, абонента просят срочно сверить данные в документах и назвать код из СМС, предупреждает «Москва 24».