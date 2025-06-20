IT-эксперт дал советы по защите от мошенников при онлайн-покупках

Покупки в интернете давно стали обыденностью, так же как, к сожалению, и интернет-воры, которые могут украсть деньги с банковских счетов россиян. Как защитить свои средства от мошенников, сообщил в разговоре с корреспондентом «РИАМО» специалист в сфере IT Гарик Кравцов.