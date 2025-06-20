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Движение в районе 1-го Рижского переулка ограничат с 20 июня до 20 августа

Движение транспорта в районе 1-го Рижского пер. на северо-востоке столицы ограничат с 20 июня до 20 августа 2025 года из-за строительных работ, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«С 20 июня до 20 августа на участках 1-го Рижского пер. и Рижского проезда будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением строительных работ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что одну полосу закроют для движения на участках в районе д. 2 по ул. Павла Корчагина (с 20 до 25 июня) и в районе д. 2, стр. 2 по ул. Павла Корчагина (с 1 до 20 августа).

Кроме того, на участке Рижского проезда в районе д. 2, стр. 2 по ул. Павла Корчагина с 26 июня до 3 июля одна полоса будет закрыта для движения, выполнят обустройство временных уширений, а с 4 до 31 июля — одна полоса будет закрыта для движения.