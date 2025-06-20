Движение в районе 1-го Рижского переулка ограничат с 20 июня до 20 августа

Кроме того, на участке Рижского проезда в районе д. 2, стр. 2 по ул. Павла Корчагина с 26 июня до 3 июля одна полоса будет закрыта для движения, выполнят обустройство временных уширений, а с 4 до 31 июля — одна полоса будет закрыта для движения.