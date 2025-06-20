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«Крайний вариант»: Трамп высказался о возможности использования сухопутных войск США в Иране

Трамп: Использование войск США в Иране — крайний вариант.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон считает использование американских сухопутных войск в Иране наименее предпочтительным вариантом участия США в ирано-израильском конфликте. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я не буду говорить о сухопутных силах. Сухопутные силы — это последнее, что хочется использовать. Это крайний вариант», — сказал Трамп в пятницу 20 июня, отвечая на вопрос журналистов о возможности проведения наземной операции в Иране силами США.

Ранее сообщалось, что президент США еще не принял решение о прямом участии США в конфликте с Ираном. «Может быть, а может, и нет», — ответил он на вопрос журналистов, ударит ли Америка по иранским ядерным объектам.

Накануне американские СМИ писали о том, что США готовятся вмешаться в войну Ирана с Израилем и применить 30-тысячефунтовую бункер-бомбу — самую мощную неядерную бомбу в мире.

Напомним, в ночь с 12 на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. Целью израильской атаки была названа ядерная программа Ирана.

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