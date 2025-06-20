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Трамп обвинил главу нацразведки Габбард в неправоте после ее слов об Иране

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу, 20 июня, обвинил главу национальной разведки страны Тулси Габбард в неправоте после ее слов об отсутствии доказательств создания Ираном ядерного оружия.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу, 20 июня, обвинил главу национальной разведки страны Тулси Габбард в неправоте после ее слов об отсутствии доказательств создания Ираном ядерного оружия.

— Она ошибается, — заявил он журналистам перед вылетом в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси, комментируя заявление Габбард, передает РИА Новости.

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси опроверг информацию о том, что Иран создал ядерную бомбу к моменту начала атак Израиля. Об этом он сказал в интервью изданию La Nacion.

Отвечая на вопрос «Делал ли Иран бомбу?», Гросси ответил: «Ответ на данный момент — нет. Однако у него было много элементов, ведущих к ней».

Ранее сенатор Марк Уорнер сказал, что нацразведка США не обнаружила весомых доказательств работы иранского правительства над разработкой ядерного оружия. Он напомнил, что в марте Тулси Габбард говорила, что Иран ничего не делал для создания подобного вооружения.

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