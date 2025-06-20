Первая помощь при утоплении: врач перечислила порядок действий

Купание в водоеме — самый популярный вид отдыха у россиян летом. И он же самый опасный, ведь в воде так просто захлебнуться. Как помочь, если человек едва не утонул, рассказала корреспонденту «РИАМО» врач Ольга Уланкина.
— Необходимо положить пострадавшего животом на свое колено и дать воде вытечь из дыхательных путей. Затем очистить рот от травы, слизи, обеспечив проходимость верхних дыхательных путей. Если пострадавший не дышит самостоятельно, следует немедленно начать сердечно-легочную реанимацию, — перечислила доктор.
Медик напомнила, что для этого следует положить пострадавшего на твердую ровную поверхность, сделать 30 нажатий на грудную клетку, а затем два плавных вдоха.
Важно, чтобы пострадавшему также обязательно вызвали скорую помощь, даже если он придет в себя.
Ранее телеканал «Царьград» предупредил, что зоны отдыха могут быть расположены как на берегах рек и морей, так и в городских парках или лесных массивах. Они предназначены для пикников и активного отдыха, однако не всегда могут считаться безопасными для купания. Кроме того, вода в таких местах часто не проверяется на наличие патогенных микроорганизмов.