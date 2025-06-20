Первая помощь при утоплении: врач перечислила порядок действий

Ранее телеканал «Царьград» предупредил, что зоны отдыха могут быть расположены как на берегах рек и морей, так и в городских парках или лесных массивах. Они предназначены для пикников и активного отдыха, однако не всегда могут считаться безопасными для купания. Кроме того, вода в таких местах часто не проверяется на наличие патогенных микроорганизмов.