Россияне стали чаще покупать комнаты вместо квартир для детей-студентов

Спрос на квартиры для детей-студентов значительно снизился, вместо них родители покупают для своих чад квартиры в коммуналках, если вообще могут позволить себе приобрести для них жилье. Такой статистикой поделилась с изданием aif.ru риелтор Анна Сизон.
— Спрос на покупку квартир детям падает. Если раньше родители смотрели детям новое жилье на перспективу, то сейчас аппетиты уменьшились. Стараются брать либо небольшую квартиру где-то в пригороде, либо комнату поближе к центру. Коммунальная квартира — это все же не студенческое общежитие, — рассказала специалист.
Эксперт уточнила, что подобная ситуация наблюдается не первый год, ситуация резко изменилась, по ее словам, «после отмены ипотеки с господдержкой под 8%».
Ранее 360.ru сообщил, что, согласно исследованию, только за май цены на недвижимость увеличились в среднем на 0,5%.
Летом цены не упадут, поскольку инфляция и себестоимость строительства остаются высокими, передает Life.ru.