Россияне стали чаще покупать комнаты вместо квартир для детей-студентов

Спрос на квартиры для детей-студентов значительно снизился, вместо них родители покупают для своих чад квартиры в коммуналках, если вообще могут позволить себе приобрести для них жилье. Такой статистикой поделилась с изданием aif.ru риелтор Анна Сизон.