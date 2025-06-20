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Россияне стали чаще покупать комнаты вместо квартир для детей-студентов

Риелтор Сизон: Вместо квартир для детей-студентов родители стали скупать комнаты.

Источник: Комсомольская правда

Спрос на квартиры для детей-студентов значительно снизился, вместо них родители покупают для своих чад квартиры в коммуналках, если вообще могут позволить себе приобрести для них жилье. Такой статистикой поделилась с изданием aif.ru риелтор Анна Сизон.

— Спрос на покупку квартир детям падает. Если раньше родители смотрели детям новое жилье на перспективу, то сейчас аппетиты уменьшились. Стараются брать либо небольшую квартиру где-то в пригороде, либо комнату поближе к центру. Коммунальная квартира — это все же не студенческое общежитие, — рассказала специалист.

Эксперт уточнила, что подобная ситуация наблюдается не первый год, ситуация резко изменилась, по ее словам, «после отмены ипотеки с господдержкой под 8%».

Ранее 360.ru сообщил, что, согласно исследованию, только за май цены на недвижимость увеличились в среднем на 0,5%.

Летом цены не упадут, поскольку инфляция и себестоимость строительства остаются высокими, передает Life.ru.