SJ-100 впервые перелетел на отечественных двигателях почти через всю Россию

За девятичасовой перелет самолет преодолел около 6 тысяч километров, сделав промежуточные посадки в Иркутске и Новосибирске. Испытания проходили на высотах до 12 тысяч метров при скорости до 0,78 Маха, что соответствует примерно 965 км/ч. Все бортовые системы сработали штатно, без нареканий. Этот экземпляр стал третьим опытным самолетом в программе сертификационных испытаний и носит имя Юрия Ивашечкина, первого главного конструктора SSJ-100.