SJ-100 впервые перелетел на отечественных двигателях почти через всю Россию

Импортозамещённый самолет SJ-100 успешно прибыл в Москву из Комсомольска-на-Амуре для подготовки к сертификационным летным испытаниям. Об этом сообщил Telegram-канал госкорпорации «Ростех».
Отмечается, что это был первый дальний перелет воздушного судна, оснащенного российскими турбореактивными двигателями ПД-8, разработанными Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК).
За девятичасовой перелет самолет преодолел около 6 тысяч километров, сделав промежуточные посадки в Иркутске и Новосибирске. Испытания проходили на высотах до 12 тысяч метров при скорости до 0,78 Маха, что соответствует примерно 965 км/ч. Все бортовые системы сработали штатно, без нареканий. Этот экземпляр стал третьим опытным самолетом в программе сертификационных испытаний и носит имя Юрия Ивашечкина, первого главного конструктора SSJ-100.
Полностью российский SJ-100 оснащен отечественными компонентами: заменены все иностранные системы и узлы, включая силовые установки, авионику, шасси, электроснабжение, кондиционирование и противопожарную защиту. Кроме того, самолет получил модернизированный планер, в конструкцию которого внесены изменения для облегчения производства и технического обслуживания.
Ранее в Ростехе заявили, что импортозамещенный пассажирский лайнер МС-21 стал символом преодоления санкций. Прекращение сотрудничества с западными партнерами внесло коррективы в проект, но не заморозило его.