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IT-эксперт рассказал, зачем россиянам заклеивать камеру мобильного телефона

IT-эксперт Петросян: мошенники могут тайно активировать камеры на гаджетах.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники могут использовать камеру гаджета для тайной слежки, а также для шантажа. Используя вирусное программное обеспечение, злоумышленники способный активировать камеры мобильных телефонов и делать снимки, об этом предупредил в разговоре с aif.ru специалист в сфере IT Виталий Петросян.

— Стоит закрывать камеру физической шторкой или непрозрачной наклейкой, когда она не используется, особенно на устройствах с доступом в интернет, — считает эксперт.

Собеседник издания также заявил, что не будет лишним регулярно проверять разрешения приложений и отключать ненужный доступ к камере и микрофону. Кроме того, он посоветовал использовать антивирусы на всех устройствах.

Ранее Life.ru сообщил, что в наши дни мошенники активно используют технологии искусственного интеллекта для клонирования голосов, чтобы вызвать доверие. Это дает возможность обращаться к жертвам с индивидуальным подходом, используя также данные из социальных сетей для разработки реалистичных сценариев обмана.