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Трамп предупредил склоняющих Киев к продолжению конфликта: «Следите за языком»

Трамп посоветовал следить за языком тем, кто призывает Киев продолжать конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп призвал американских деятелей, склоняющих Киев к продолжению боевых действий вместо мирных переговоров с Москвой, к большей сдержанности в своих заявлениях.

«Люди должны быть очень осторожными с тем, что они говорят. Они должны внимательно следить за своим языком, потому что их язык может довести их до крупных неприятностей», — сказал Трамп.

Так американский глава ответил на вопросы журналистов в Нью-Джерси, когда прокомментировал высказывания сенатора-республиканца Линдси Грэма* и экс-госсекретаря Майка Помпео, которые во время визита в Киев фактически призывали Украину продолжать вооруженные действия.

Накануне глава Белого дома отметил небольшой прогресс в переговорном процессе между Россией и Украиной. По его словам, Москва и Киев продвинулись вперед в обсуждении урегулирования конфликта.

* — Лицо, признанное террористом на территории РФ.

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